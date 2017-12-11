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انقلاب سيارة خفيفة داخل المدار الحضري وهكذا أنقذ مواطنون سائقها من الموت (صور)

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

وقعت حادثة سير خطيرة في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد بشارع محمد الخامس بالقرب من مقر قيادة الدرك الملكي ببني ملال ، حيث فقد سائق سيارة خفيفة السيطرة على المقود ، وانقلبت به وسط الطريق.

وحسب مصدرنا فبعض المواطنين الذين كانوا بالمكان سارعوا إلى إخراج السائق المصاب وإنقاد حياته ، حيث تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي ببني ملال .

وحلت بعين المكان شرطة الحوادث التي عاينت الحادثة ، وفتحت التحقيق لمعرفة ظروف وأسباب وقوعها.

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