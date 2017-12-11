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الدوري الأوروبي: قرعة سهلة لأتلتيكو وآرسنال وميلان

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | رياضة |

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أسفرت قرعة دور 32 من بطولة الدوري الأوروبي، التي سحبت اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة لأتلتيكو مدريد الإسباني، وآرسنال الإنجليزي، وميلان الإيطالي.

 

ويواجه أتلتيكو، الذي تأهل إلى هذا الدور بعدما حل ثالثاً في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، في مواجهة كوبنهاغن الدنماركي، وتبدو المواجهة سهلة لكتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

 

أما آرسنال الإنجليزي، المرشح للتتويج باللقب، فيواجه أوسترسوندس السويدي، في حين يواجه ميلان فريق لودوغوريتس البلغاري.

 

وفيما يلي مباريات الدور 32:

مارسيليا x براغا

أوسترسوندس x آرسنال

أستانا x سبورتنغ لشبونة

لودوغوريتس x ميلان

أف سي إس بي x لاتسيو

ريال سوسييداد x سالزبورغ

ليون x فياريال

نابولي x لايبزيغ

سيلتيك x زينيت

سبارتاك x بلباو

كوبنهاغن x أتلتيكو مدريد

بروسيا دورتموند x أتالانتا

 

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