في حوار لـ ” أخبارنا ” : أمين الناجي يكشف تفاصيل تتويجه بجائزة إفريقية هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما المغربية

أخبارنا المغربية – عبدالاله بوسحابة

عقب تتويجه بجائزة ” أحسن ممثل بشمال إفريقيا ” بمهرجان السينما الإفريقية “ sotigui award ” في نسخته الثانية التي أقيمت بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، في الفترة الممتدة ما بين 1 و3 من شهر دجنبر الجاري، وهو تتويج يعد الأول من نوعه في تاريخ السينما المغربية، حسب ما كشف عن المخرج السينمائي المغربي سعيد خلاف عبر تدوينة له عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، كان لموقع ” أخبارنا المغربية ” محادثة هاتفية خاصة مع الفنان و الممثل المغربي المتميز ” أمين الناجي “، بطل الفيلم السينمائي “مسافة ميل بحذائي”، الذي عبر لنا عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج الخاص، الذي من شأنه أن يزكي قيمة الفنان المغربي بين كبار السينما العربية و الإفريقية، حيث تقدم بالشكر الجزيل للمخرج سعيد خلاف الذي وضع ثقته فيه، كما شكر كل فرد بفريق العمل الذي ساهم في نجاح هذا المنتوج السينمائي المغربي.

هذا وقد تنافس على جائزة أفضل ممثل بالمهرجان فنانون كبار، من قبيل ” بايون غدي هاليدو سافا دوغو ” عن دوره في فيلم ” غابة نيولو “، و الفنان ” موسى سورغو ” عن دوره في فيلم ” سعر الغواية ” والفنان ” بارو عمر ويدراغ ” عن دوره في فيلم ” توم “.

ويتناول فيلم ” مسافة ميل بحذائي “، الذي سبق له أن حصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية، منها الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته ما قبل الأخيرة ( 2016)، قصة شاب يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالدار البيضاء، تعرض للتعنيف والاستغلال الجنسي في البيت والشارع والعمل، غير أنه صارع من أجل العيش بكرامة في عالم مليء بالجريمة والانحراف. حيث شاركه في هذا الفيلم كل من الفنانين نفيسة بنشهيدة و عبد الإله عاجل، إلى جانب العديد من الأسماء المعروفة.

جدير بالذكر أن مهرجان ” سوتيكي ” للسينما الإفريقية استمد اسمه من لاعب كرة القدم والفنان والممثل والمطرب البوركينابي – المالي ” سوتيكي كوياتي “، الذي وافته المنية سنة 2010 عن عمر تجاوز السبعين سنة، باعتباره من الرياضيين والفنانين الأكثر شعبية على الإطلاق بهذا البلد الإفريقي.

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