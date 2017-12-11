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سيارات فارهة لأعضاء حزب العدالة والتنمية بالمؤتمر الوطني تشعل الفيسبوك

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | مجتمع |

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أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارات فارهة تعود لأعضاء حزب العدالة والتنمية بالمؤتمر الوطني الأخير الذي انتخب فيه سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب .

وانهالت تعليقات ساخرة حول امتلاك بعض أعضاء المصباح لمثل هاته السيارات الفاخرة ، حيث استغرب معلقون لكون بعض الوزراء كانوا لا يمتلكون سوى سيارات عادية خلال دخولهم للحكومة أول مرة ، وضربوا المثل بكونكو وزير النقل الرباح قبل أن يتنقل على متن سيارة فاخرة .

عدد كبير من النشطاء عبروا بسخرية على أن السياسة أفضل وضيفة تجعلك غنيا في أسرع وقت ، ” السياسة فيها مايدار وفيها الخبز” يعلق فيسبوكي ساخرا.

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