سيارات فارهة لأعضاء حزب العدالة والتنمية بالمؤتمر الوطني تشعل الفيسبوك
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارات فارهة تعود لأعضاء حزب العدالة والتنمية بالمؤتمر الوطني الأخير الذي انتخب فيه سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب .
وانهالت تعليقات ساخرة حول امتلاك بعض أعضاء المصباح لمثل هاته السيارات الفاخرة ، حيث استغرب معلقون لكون بعض الوزراء كانوا لا يمتلكون سوى سيارات عادية خلال دخولهم للحكومة أول مرة ، وضربوا المثل بكونكو وزير النقل الرباح قبل أن يتنقل على متن سيارة فاخرة .
عدد كبير من النشطاء عبروا بسخرية على أن السياسة أفضل وضيفة تجعلك غنيا في أسرع وقت ، ” السياسة فيها مايدار وفيها الخبز” يعلق فيسبوكي ساخرا.
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