تسجيل رابع عملية انتحار لطفل بسبب لعبة الحوت الأزرق بسطيف

أقدم تلميذ في السنة الرابعة متوسط، على الانتحار ليلة الجمعة، بولاية سطيف ، بعدما شنق نفسه انصياعًا “لتعليمات” لعبة الحوت الأزرق الإلكترونية،والتي تسجل سادس ضحية لها في الجزائر

الطفل “عمري.ش” البالغ من العمر 14 سنة وجد مشنوقا بحبل غير بعيد عن منزله ببلدية لطاية (25 كلم عن العلمة)، الحادثة التي شهدتها ولاية سطيف نهاية هذا الأسبوع راح ضحيتها خمسة أطفال آخرين الطفل عبد الرحمان من بلدية صالح باي بولاية سطيف البالغ من العمر 11 سنة كان أول ضحاياها، ثم بعده و في أقل من شهر، سجلت لعبة “الحوت الأزرق” الإلكترونية ثاني ضحية لها في الجزائر، حيث أقدم طفل في التاسعة من عمره على الانتحار، بعد أن تجاوز كل مراحل اللعبة ووصل إلى تحدّي الموت، فلف حبلا حول عنقه داخل حمام المنزل وشنق نفسه بطريقة مثيرة.ويتعلق الامر بالطفل محمد أمين، ويدرس في السنة الثالثة ابتدائي ببلدية عين ولمان من نفس الولاية، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لتواصل لعبة الحوت الأزرق مهمتها في جني الأرواح في نفس الولاية ببلدية لطّاية ولاية سطيف (شرق)، لفظ طفل ثالث أنفاسه مُنتحرا، بعدما شنق نفسه هو الآخر ، لتكون ثالث عملية إنتحار في أقل من شهرين.دائرة سيدي عيش وهذ المرة الدور على ولاية بجاية حيث سجلت حالتي إنتحارأخرى، الطفل بلال بركاني ذو الـ 15 ربيعا وأيضا المراهقة فيروز صاحبة الـ 14 عاما المنحذرة من بلدية شنيني بذات الولاية رفعوا الحصيلة إلى خمسة ضحايا للعبة الروسي فيليب التي تطرق كل يوم باب عائلة جزائرية .

وتعرف لعبة الحوت الأزرق إقبالا عليها بالجزائر، خاصة في أوساط الأطفال، وهو ما دفع المنظمة الجزائرية لأولياء التلاميذ إلى مراسلة شركة “غوغل” من أجل حظر هذه اللعبة الخطيرة التي تهدد حياة أبنائهم، إلا أن رئيس المنظمة علي بن زينه أكد أنه لم تتم الاستجابة لذلك.

وطالب بن زينة السلطات الرسمية بحظر هذه اللعبة في الجزائر، وذلك برفع شكوى رسمية إلى شركة غوغل، من أجل تفادي تأثير هذه الألعاب الأجنبية على حياة الأطفال وسلوكهم.

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