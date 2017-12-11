بالفيديو: صداقة بين حارس مرمى وكلب اقتحم أرض الملعب

توقفت مباراة لكرة القدم من الدوري الأوروبي كانت تقام في مقدونيا عندما اقتحم كلب أرض الملعب قبل أن تننشأ صداقة بينه وبين حارس مرمى أحد الفريقين.

في الدقيقة الرابعة والسبعين من مباراة روزنبورغ النرويجي وإف كي فردار المقدوني ليلة الخميس، اقتحم كلب أرض الميدان قبيل تنفيذ ضربة جزاء لصالح الفريق النروجي.

وحاول حارس مرمى الفريق المقدوني فيليب جاسيفسكي، المساعدة في مطاردة الكلب وإبعاده عن الملعب، لينتهي به المطاف للاستسلام لسحر الكلب ومداعبته.

وتم رصد الحادثة بكاميرات أحد المتفرجين، ونشرت على موقع تويتر والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث شوهد الكلب وهو يعدو في أرجاء الملعب بينما حاول اللاعبون ورجال الأمن مطاردته.

وبعد عدة محاولات فاشلة من رجال الأمن الذين انتشروا في الملعب، غادر الكلب أرض الملعب من تلقاء نفسه وتم استئناف المباراة، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.





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