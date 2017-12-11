بعد انتخاب العثماني زعيما… هؤلاء أعضاء الأمانة العامة لحزب “المصباح”

أخبارنا المغربية ــ كريم المصلي

قال موقع البيجيدي أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صادق قبل لحظات بالرباط، على تشكيلة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي ستقود المرحلة المقبلة، إثر انتخاب الدكتور سعد الدين العثماني، أمينا عاما لحزب “المصباح”.

وتتشكل الأمانة العامة من كل من المصطفى الرميد، عزيز رباح، خالد الرحموني، سمية بنخلدون، بسيمة الحقاوي، جميلة المصلي، عبد الصمد الإدريسي وعبد القادر اعمارة.

وتم انتخاب أيضا كل من محمد الطويل، نوفل الناصري، مصطفى الخلفي، عبد العزيز عماري، محسن موفيدي، محمد الحمداوي، ومريمة بوجمعة.

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