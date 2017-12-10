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مثير بالفيديو:مشارك بمسيرة التضامن مع القدس يتحدى بطل العالم في الملاكمة ويهاجم الإسلاميين المغاربة

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | مجتمع |

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أخبارنا:الرباط(تصوير ومونتاج محمد طه الجامعي)

بشكل مفاجئ ومثير أثار جميع المشاركين في مسيرة التضامن مع القدس، التي نظمت اليوم الأحد 10 دجنبر بالرباط، بدأ مشارك بالصراخ متحديا بطل العالم في الملاكمة.

وفي “جذبته” الغريبة، هاجم الشخص المذكور وبشكل كبير جماعة “العدل والإحسان” وحزب “العدالة والتنمية” وحركة “الإخوان المسلمين”، مشيرا إلى أن الملك المغربي يدافع عن القدس بشكل شرس.


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