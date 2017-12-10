الشاعرة “الزريعي” تشارك في مسيرة التضامن مع القدس وهذا ما صرحت به لـ”أخبارنا”

أخبارنا:الرباط(تصوير ومونتاج محمد طه الجامعي)

تضامنت الشاعرة المغربية “فتيحة الزريعي” مع القدس، عبر مشاركتها في المسيرة التضامنية التي نظمت اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري بعاصمة المملكة المغربية الرباط.

وشددت الشاعرة المغربية، في تصريحها للموقع على أن القدس عربية وستبقى كذلك دائما وأبدا، وبأنها(القدس) عاصمة أبدية لفلسطين.





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