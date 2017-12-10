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العثماني بعد انتخابه خليفة لبنكيران: أعطينا اليوم درسا للخصوم و الأصدقاء

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | الأولى, سياسة |

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أخبارنا المغربية ـ الرباط

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية ، “أنا أمين عام للجميع ولن أسمح لنفسي أن أكون أمينا عاما لفئة دون أخرى”، مضيفا “هنيئا لكم وهنيئا لنا بهذا العرس الديمقراطي الذي تابعناه جميعا اليوم”.

و أضاف مخاطبا المؤتمرين”اليوم أعطيتم درسا للأصدقاء والخصوم .. كثيرا من الناس ينتظرون أن يكون العراك في هذا المؤتمر، ويتنبؤون بأن هذا الحزب سينقسم وينتظرون أن تفشلوا ونفشل جميعا، ولكن خيبتم اليوم ظنونهم”.

و تلبع كلامه بالقول “اليوم فرح أصدقاؤكم، وفرح الذين يريدون للحزب أن يستمر في رسالته القوية، وأظن أنه سيحزن البعض الذين كانوا يراهنون على فشله”.

 

 

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