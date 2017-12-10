رسميا.. العثماني يفوز بمنصب الأمانة العامة للبيجيدي

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أعلن حزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الأحد، عن تولي سعد الدين العثماني منصب الأمانة العامة للحزب.

وفاز العثماني بـ 1006 صوتا، متفوقا على منافسه الوحيد ادريس الأزمي الذي نال 912 صوتا، بعد اعتذار عدد من القياديين عن المنافسة على رأسهم مصطفى الرميد.

وبذلك يسدل الستار على فصول صراع حاد بين تيار الاستوزار الذي ساند “العثماني” و أنصار بنكيران الذين دعموا إدريس الأزمي .

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