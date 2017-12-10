الحكم الصادر في حق شاب طعن “وسيطة دعارة” أحضرت شقيقته إلى جلسته الخمرية بالناظور

أخبارنا المغربية ـ متابعة

قررت المحكمة الإبتدائية بالناظور ، الحكم بالسجن 5 سنوات في حق الشاب الذي قام بطعن وسيطة دعارة، بعدما أحضرت أخته إلى جلسته الخمرية بقرية أركمان إقليم الناظور، فيما أدينت وسيطة الدعارة بسنة سجنا بتهمة الفساد.

و حسب موقع “ناظور سيتي” ، تم إدانة 4 مومسات بستة أشهر نافذة لكل واحدة منهن.

تفاصيل الواقعة التي حدثت شهر شتنبر المنصرم، انطلقت عندما فوجئ شخص كان برفقة 4 من زملائه في جلسة خمرية داخل إحدى الفيلات الكائنة بشاطئ قرية أركمان بإقليم الناظور، بحضور شقيقته رفقة أربع مومسات استقدمتهن واسطة دعارة، بغية قضاء ليلة ماجنة معهم.

و حسب مصادر محلية، فقد اتفق الشبان الأربعة مع (قوّادة) تنحدر من مدينة فاس، من أجل حجز موعد مع أربع بائعات هوى وجلبهن إلى إحدى فيلات شاطئ أركمان، مقابل 500 درهم لكل منهن.

و فوجئ شخص من أصحاب الجلسة الخمرية بإحضار شقيقته ضمن ممارسات البغاء الاربعة ، بحيث لم تكن على علم بوجود أخيها هناك.

و حسب ذات المصادر ، لم يتمالك الشاب أعصابه أمام هول الصدمة، ودخل في شجارٍ مع (القوّادة) سرعان ما تطور إلى عراك عنيف أنهاه الأول بتسديد ثلاث طعنات صوب الأخيرة، بواسطة سلاح أبيض، مما أصابها بجروح غائرة وبليغة.

هذا، و حلت عناصر الأمن المختصة إلى عين المكان للتحقيق مع صاحب الفيلة حول حيثيات النازلة، بعد نقل الواسِطة المصابة على متن سيارة مدنية إلى مصحة خاصة بالناظور قصد تلقي العلاج الأساسي، فيما لاذت شقيقة الشاب المعني بالفرار صوب وجهة غير معلومة.