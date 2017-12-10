عاجل .. الوزير الرباح “إما نصوت للعثماني أو نقرر الخروج للمعارضة”
أخبارنا المغربية ـ حميد الرباطي
أكد عبد العزيز الرباح ، خلال مداخلته أمام الهيئة الناخبة للأمين العام للبيجيدي على ضرورة التصويت لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث قال ” إما نصوت لسعد الدين العثماني، أو فلنقرر الخروج إلى المعارضة” .
وأضاف الرباح “إنه من غير المقبول أن نقرر إفشال حكومة العثماني، من خلال اختيار شخص ثان غيره كأمين عام”.
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