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عاجل … الأسماء المتنافسة لخلافة بنكيران

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | الأولى, سياسة |

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أخبارنا المغربية ـ الرباط

اختار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، الأسماء التي ستتنافس على الأمانة العامة لحزب المصباح، خلفا لعبد الإله بنكيران.

وحصل سعد الدين العثماني على 180 صوتا، تلاه كل من إدريس الأزمي ب110 أصوات ، ثم عبد العزيز العمري بـ60 صوتا ، و مصطفى الرميد بـ47 صوتا، و عبد العزيز أفتاتي بـ44 صوتا، ثم عبد العزيز الرباح بـ42 صوتا، ثم جامع المعتصم بـ34 وأخيرا سليمان العمراني بـ32.

و كشفت مصادر حزبية قبل قليل عن اعتذار الجميع إلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والدكتور إدريس الأزمي، لاستكمال السباق نحو زعامة البيجيدي.

 

 

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