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مدرب باتشوكا يدلي بتصريح غير متوقع بعد مباراة الوداد

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | رياضة |

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كال مدرب باتشوكا، دييغو ألونسو، المديح لمنافسه الوداد البيضاوي، بعدما كافح بـ10 لاعبين لأكثر من 45 دقيقة، قبل أن يخسر في النهاية بهدف في الشوط الإضافي الثاني خلال مواجهتهما في كأس العالم للأندية لكرة القدم في أبوظبي الليلة الماضية.

 

وفقد بطل المغرب وأفريقيا جهود قائده إبراهيم نقاش منذ الدقيقة 69، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ورغم ذلك لم يكن لقمة سائغة أمام بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الذي انتظر حتى الدقيقة 112 ليسجل فيكتور غوزمان هدف الفوز.

 

وقال ألونسو (42 عاماً): “قبل أي شيء أريد توجيه التحية للوداد، يستحق أن نرفع له القبعة بعد هذه المباراة الكبيرة”.

 

وأضاف: “عانينا كثيراً أمامه، وكان أفضل منا في الشوط الأول، وحتى بعد الطرد واجهنا صعوبات للوصول للمرمى حتى الشوط الإضافي الثاني”.

 

وأقر بأن توتر باتشوكا ناجم عن الأجواء المهيبة لكأس العالم للأندية وحماس جمهور الوداد في إستاد مدينة زايد الرياضية.

 

وتابع: “حظي الوداد بدعم جماهيري كبير وبدا كأنه يلعب على أرضه لذا دخل المباراة بارتياح، بينما تعثرنا نحن بسبب التوتر والضغط ثم جاء الطرد في الشوط الثاني وهو ما صنع الفارق وتحسن مستوانا.

 

وأضاف: “الوداد صعب الأمور علينا ويستحق التحية وأنا شخصياً كنت في غاية التوتر”.

 

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