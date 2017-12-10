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صحيفة : الداودي يسارع إلى خلق لجنة موازية لتبرئة الشركات من ارتفاع أسعار المحروقات

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | إقتصاد |

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أخبارنا المغربية 

يتزعم لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الحكامة والشؤون العامة، تشكيل لجنة حكومية هدفها طمس التحقيق حول المحروقات.

و قالت مجلة “الأسبوع الصحفي”  أن الداودي لما علم بتشكيل لجنة برلمانية بمجلس النواب يرأسها زميله في الحزب عبد الله بوانو، وتتمثل فيها جميع الفرق البرلمانية، وستشرع في التحقيق ابتداء من دجنبر الجاري، سارع إلى خلق لجنة داخلية سبقت اللجنة البرلمانية واقتربت من الانتهاء من عملها الذي قد يبرئ شركات التوزيع من خرق قانون حرية الأسعار والمنافسة بعد الاتفاق الضمني على أسعار موحدة تخلف هامش ربح كبير لها مقابل ارتفاع الأسعار، خاصة أن سعر البترول عاش انخفاضا غير مسبوق في الأسواق الدولية ورغم ذلك ظلت الأسعار مرتفعة في المغرب.

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