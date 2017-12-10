جمعية مدنية تخلق الحدث بمبادرة مشروع “البطوار حي أنيق بساكنته يليق” بسطات

أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي

أسدلت الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة مساء يوم الجمعة 8 دجنبر الستار على مشروعها التنموي الأخضر بحي البطوار بمدينة سطات الذي حمل تيمة “البطوار حي أنيق بساكنته يليق” من خلال تنظيم حفل ختامي بهيج بحضور صفاء بحار ممثلة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عبد الرحمان العزيزي رئيس جماعة سطات، شجاع محمد نائب رئيس المجلس الإقليمي، عبد الرحمان لعجيل المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضية، عبد الرحيم بك رئيس شرطة المرور بولاية أمن سطات، رشيد شناني ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وكذا العديد من رؤساء المصالح الخارجية والفعاليات الجمعوية والصحفية والمدنية.

في ذات السياق، استهل الحفل بعرض شريط وثائقي يوثق لأهم لحظات هذه الملحمة البيئية التي جمعت بين الجانب التحسيسي وتأهيل الكفاءات والجانب الميداني قبيل رسم جداريات حائطية بيئية، طلاء جدران مساجد الحي وتزيينها، حملة نظافة، توزيع حدائق متنقلة عبارة عن 700 مزهرية كبيرة الحجم ذات لون موحد تضم شجيرة وزعت بعناية بعناية داخل شوارع الحي المذكور، طلاء قاعة المطالعة بمدرسة بئرنزران وتهيئتها لاستقبال الأنشطة البيئية للنادي البيئي للمؤسسة، طلاء مكسرات السرعة وممرات الراجلين في الشوارع الرئيسية للحي، صباغة طوار الشوارع الرئيسية، طلاء الجدار الحائطي لممر السكة الحديدية المواجه لحي البطوار…لينتقل الحضور لتوقيع الميثاق الأخضر من طرف سبع جمعيات (الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، جمعية سحابة الخير، جمعية 21 غشت الوطنية، الجمعية الهاشمية للسماع والتنمية، جمعية تنمية الأسرة الشاوية، جمعية أجيال للطفولة والتنمية، جمعية الأمل للتربية والتنمية والتضامن الاجتماعي) التزمت بتحويل أحياء سطات إلى فضاءات تنبض بالحياة والخضرة قبل ان يختتم الحفل بتكريم مجموعة من الفعاليات والمؤسسات والهيئات الناشطة في مجال البيئة بمدينة سطات من قبيل (مدرسة ابن تاشفين الحائزة على اللواء الأخضر لمؤسسة مؤسسة محمد السادس لسنة 2016، عائشة بلوردة فاعلة أكاديمية ومؤسسة للجمعية المنظمة، مصطفى الغرغاري رئيس مصلحة المستودع البلدي ومصطفى السكويلي رئيس مصلحة الأغراس ببلدية سطات، جمعية تنمية الأسرة الشاوية الناشطة في مجال البيئة…) .

في هذا الصدد، عبر الدكتور يوسف بلوردة رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة في كلمة افتتاحية له بهذه المناسبة عن شكره لكل من ساهم من قريب أ بعيد في أنجاح هذه الملحمة البيئية، مؤكدا أن الهدف من هذا المشروع المبادر هو الارتقاء بجمالية ونظافة حي البطوار وإضافة اللمسة البيئية له ومحيطه مساهمة من المجتمع المدني في تحسين الوضعية البيئية لموئل عيش المواطنين، معتبرا أن هذا المشروع ليس إلا لبنة أولى ضمن ورش بيئي ستطلقه الجمعية في أحياء مدينة سطات وفق رزمانة زمنية يتضمنها المخطط الاستراتيجي للجمعية.

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