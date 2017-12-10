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إنزكان : متزوجة تضع حدا لحياتها بطريقة مأسوية

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية – أحمد الهلالي

إهتز حي وحمان بتراست، عمالة إنزكان ايت ملول أول أمس ،على وقع إنتحار سيدة متزوجة، بعد شنقها لنفسها بواسطة حبل داخل منزل أسرتها.

وحسب مصادر “أخبارنا المغربية” فالهالكة البالغة من العمر 30 سنة ،إستغلت غياب زوجها ،لتقدم على ربط حبل سميك إلى أعلى فوهة المنزل “ضواية” ،ولف عنقها به في مشهد مأسوي واضعة حدا لحياتها، وتاركة ورائها طفل صغير.

وتم اكتشاف جثة الهالكة من طرف زوجها بعد عودته من العمل في وقت متأخر من الليل، حينما دخل للبيت ،ليجدها متدلية من أعلى فوهة المنزل.

على إثر الحادث ربط الزوج الإتصال فورا بالسلطات المحلية والمصالح الأمنية ،التي هرعت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا دقيقا ،لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، في الوقت الذي جرى فيه نقل الجثة لمستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة، لتحديد ظروف وأسباب الوفاة.

وعلاقة بالموضوع رجحت مصادرنا أن تكون بعض المشاكل العائلية والضغوط النفسية سببا في إقدام الهالكة على وضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأسوية.

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