بالصور… مواجهة دامية بين انصار “البام” والميزان” تخلف أربعة جرحى ببرشيد

أخبارنا المغربية : برشيد

علمت “أخبارنا المغربية ” أن الانتخابات البرلمانية الجزئية التي أجريت يوم الخميس 7 دجنبر 2017، بالدائرة الانتخابية لبرشيد، شكلت صدمة لمرشح حزب الجرار بعدما تمكن طارق القادري مرشح حزب الاستقلال من استرجاع المقعد البرلماني الذي اسقطه المجلس الدستوري قبل شهور، بعدما فاز وكيل لائحة حزب رمز “الميزان” بما مجموعه 24.361صوتا، مقابل 16.050 لحزب الجرار.

اقتراع يوم الخميس 7 دجنبر، لم يمر بالشكل العادي بعدما تحول الصراع الانتخابي حول المقعد الشاغر، إلى تسخير عشرات من الاشخاص الذين هاجموا موالين لحزب الجرار بمكتب التصويت رقم 15 بالخزانة البلدية بمدينة برشيد، بعد عصر أول يوم الخميس ليتحول المشهد إلى ساحة حرب، حيث اصيب أربعة اشخاص من ضمنهم مستشار جماعي عن حزب الجرار ببلدية برشيد، وشقيقيه كانوا بداخل مكاتب التصويت، كما لم تسلم من المواجهة رئيسة مكتب التصويت، التي اصيبت بجروح وصفت بليغة.

وقالت مصادرنا، إن هذه الاحداث لم تتوقف عند المواجهة التي عرفها مكتب التصويت رقم 15 بالخزانة البلدية، بعدما سجل اقدام المعتدين اللحاق بالمستشار الجماعي إلى داخل المقر الملحقة الإدارية في وقت تابع اطوار هذه المواجهة باشا المدينة، الذي لم يستطع السيطرة على الوضع ليعمل على الاتصال بطلب الدعم الأمني، مما عجل باستنفار مختلف الاجهزة الامنية،التي انتقلت معززة بقوات التدخل لتأمين عملية التصويت التي توقفت بعض الوقت، كما تم نقل المصابين عبر سيارتين للإسعاف إلى قسم المستعجلات الرازي، حيث قدمت للمصابين الاربعة الاسعافات الضرورية وقد تسلموا على اثرها شواهد طبية تتراوح مدة العجز فيها مابين 30 و35.

اتهام انصار الاستقلال بتسخير مجهولين للاعتداء على انصار حزب “البام”، اخرجت حزب الاستقلال عن صمته ازاء هذه الاتهامات بحيث باشروا على الفور الى وضع شكاية لدى وكيل الملك وعامل الاقليم يتهمون من خلالها رئيسة مكتب التصويت رقم 15 بالسماح لأشخاص غير مسجلين باللوائح الانتخابية بالمكتب 15 بالتصويت، قامت بإضافة 66 ورقة فريدة منها 48 معبأة في اسم مرشح حزب الجرار.

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