لحظة انفجار شاحنة بعد تحطمها في محطة وقود (فيديو)

شهدت مدينة تانغشان بشمال الصين حادثا مروعا لاصطدام شاحنتين، مما أدى إلى انفجار إحداهما في محطة وقود.

نشرت إحدى القنوات مقطع فيديو للحادث عبر موقع يوتيوب يظهر لحظة اصطدام الشاحنتين بالقرب من محطة وقود، ما أدى إلى انقلاب شاحنة وانفجارها بينما اصطدمت الأخرى في موزع الوقود.

ولحسن الحظ، استطاع موظفو المحطة إخماد النيران بواسطة طفايات الحريق وإخراج السائقين من الشاحنات ونقلهما إلى المستشفى.