4 أطعمة صحية تمنحك الدفء والرشاقة مع برد الشتاء

بدأت ملامح الشتاء تكتمل، وانخفضت درجات الحرارة بصورة ملموسة الأيام القليلة الماضية، مما يتطلب المزيد من الاستعداد، بتناول الأطعمة التي تمدنا بالدفء والطاقة.

وتشير الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة الصحية، التي يمكنها أن تمد الجسم بالدفء والطاقة، مع زيادة معدلات حرق الجسم للدهون، وبالتالي التخلص أيضا من الوزن الزائد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الشوفان

لأنه غني بالكربوهيدرات المفيدة، وهو بالضبط ما يحتاجه جسمك للحصول على الطاقة التي تمنحك الدفء في ليالي الشتاء الباردة، على أن يتم تناوله في الصباح، ليمد الجسم بالطاقة والدفء، ويمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة.

العسل

يمكنه أن يمد الجسم بالطاقة، كما أنه سهل الهضم، مما يساعد في وصوله إلى مجرى الدم بسرعة، إلى جانب طعمه اللذيذ، ويمكن كذلك استبداله بالسكر، لتحلية المشروبات الدافئة، للتخلص من الوزن الزائد.

خبز القمح الكامل

يوفر خبز القمح الكامل بالإضافة إلى البروتين والكربوهيدرات والكثير من المواد المغذية، الطاقة التي تمد الجسم بالدفء في الشتاء، كما أنه يمنح الجسم الشعور بالشبع لفترة طويلة، إلى جانب أنه يزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية.

الموز

يمد الموز الجسم بالبوتاسيوم، والكربوهيدرات، وهو الغذاء الأمثل للرياضيين، حيث إنه يعطي الجسم الطاقة التي تستمر معه لأطول وقت، كما أنه يبعث على الدفء، ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.