تطورات حادثة السير لحافلة الرشاد البرنوصي

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

في تطورات حادثة السير التي انفردت “أخبارنا” بنشرها والتي وقعت لحافلة الرشاد البرنوصي على مشارف وادي زم حين وقع اصطدام عنيف بينها وبين دراجة نارية صينية الصنع ، علمنا أن سائق الدراجة أصيب بجروح بليغة عجلت بوفاته ، فيما تم اعتقال سائق الحافلة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وفي تصريح مينار محمد المدير الاداري للرشاد البرنوصي ل”أخبارنا” أخبرنا أن جل اللاعبين بخير وعلى خير ، ولم يصب أحد منهم بأي أذى ، وأكد وفاة الشاب صاحب الدراجة النارية وتأسف لذلك ، وأخبرنا أيضا أن سائق الحافلة تم اعتقاله ، وبعد اجراءات المعاينة التي قامت بها السلطات الأمنية ، واصلوا طريقهم على متن الحافلة ، حيث قادها سائق اخر.

وكانت حافلة الفريق قد اصطدمت بشكل عنيف بدراجة نارية مساء اليوم السبت بعدما كانت في طريق عودتها من قصبة تادلة بعد انتهاء المقابلة التي جمعت الفريق البرنوصي بشباب قصبة تادلة.

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