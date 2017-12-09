عاجل… حادثة سير خطيرة لحافلة نادي الرشاد البرنوصي خلال عودة الفريق من مقابلة قصبة تادلة وهذا ماوقع

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر مطلعة ل”أخبارنا” أن حافلة الرشاد البرنوصي دهست دراجة نارية قبل قليل من ليلة السبت في طريق وادي زم الدار البيضاء على مشارف وادي زم ، حيث أصيب صاحب الدراجة بجروح بليغة وجرى نقله بين الحياة والموت للمستشفى .

الحادثة تسببت في أضرار مادية جسيمة في الحافلة والدراجة النارية ، ووقعت عندما كان فريق البرنوصي عائدا من مقابلته ضد شباب قصبة تادلة والتي انهزم فيها ب3 أهداف لواحد .

هذا وحلت السلطات الأمنية وتم فتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحاثة وتحديد المسؤوليات.

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