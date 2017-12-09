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بالفيديو…. ثانوية أولاد فارس تختار لأسبوعها الثقافي الأول محور : “الراب والعنف المدرسي “.

المصدر:  | 9 ديسمبر 2017 | تربية و تعليم |

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سطات : عادل النويتي 

اختار نادي السينما والتربية بثانوية أولاد فارس في إطار التحضير للاسبوع  الثقافي الاول التحسيسي للتصدي لظاهرة العنف المدرسي الذي تنامى مؤخرا في المؤسسات التعليمية محورا لاعماله :”الراب والعنف المدرسي “.

وقد إنطلقت الأعمال التحضيرية يومه السبت 09 دجنبر ، بمكتبة أولاد فارس في جو من التناغم يحكي جودة العلاقة بين التلميذ والأستاذ وحسن تدبير الزمن المدرسي وتوظيف الفن في معالجة ظاهرة بدأت تتسع اتساعا لايعرف مداه اذ لايخفى دور الفن في بناء الشخصية ومنحه القدرة على تغيير الذات وتهذيب الغرائز والسمو بها الى مستويات رفيعة وانماء الذوق ثم الإحساس بالمسؤولية واحترام الآخر. 

ولاننسى ان اختيار فن الراب لم يأت اعتباطيا بحكم انتشاره ضمن فئة الشباب التي تستجيب لتوجيهاته التي قد تكون ايجابية أو سلبية حسب نوع الحمولة اللغوية والموسيقية .

 وقد واكبت “أخبارنا المغربية”  هذه الأجواء المفعمة بالحيوية والانسجام الذي من شأنه خدمة التعليم والوطن .

 

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