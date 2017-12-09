صفقة جديدة : أزيد من 200 دبابة أمريكية في طريقها إلى المغرب

أخبارنا المغربية

تسلم المغرب بشكل رسمي الدفعة الثالثة والأخيرة من الدبابات الأمريكية “أبرامز”، في إطار واحدة من أكبر صفقات التسلح التي أبرمها البلد مع وزارة الدفاع الأمريكية.

و وفق أسبوعية الأيام، فقد أظهرت مقاطع فيديو لحظة مرور الدفعة الجديدة من الدبابات المغربية، التي تعد الأولى خلال العام الجاري، من أحد شوارع مدينة الدار البيضاء.

وأشارت الجريدة إلى أن هذه الصفقة التي تضم 222 دبابة من طراز “Abrams M1A1″ تمت في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق.

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