10 سنوات سجنا لمخمور اقتحم مساكن لا يتواجد فيها الرجال وحاول اغتصاب نساء في طنجة

أخبارنا المغربية ـ متابعة

أدانت غرفة الجنايات، أول أمس الخميس، متهما يتحدر من منطقة حد الغربية بضواحي مدينة طنجة، بـ10 سنوات سجنا بتهمة “هتك العرض بالعنف ومحاولة الإغتصاب والهجوم على مسكن الغير ليلا وحيازة سلاح دون مبرر مشروع والسكر العلني البين في حالة العود”.

وحسب يومية “الأخبار” في عددها لنهاية الأسبوع، إن المتهم اعترف بأنه توجه إلى مدينة أصيلة ليشتري قنينة من الخمر الممتاز، ليقوم بعدها بالسكر بشاطئ المدينة، وأثناءها، توجه إلى منازل المواطنين، المحاذي للمنطقة المشار إليها، قصد ترويع سكانها.

واختار المتهم مساكن لا يتواجد فيها الرجال، حيث توجه إلى أحد المنازل ليحاول بعدها هتك عرض سيدة صحبة أبنائها، وحين قاومته أقدم على تعنيفها بشكل مبرح، مغادرا المنزل، صوب شقة أخرى، والتي بدورها قاومته ليهددها، قبل أن يفر نحو وجهة مجهولة.

و تضيف نفس اليومية، أنه مباشرة بعد هذه الوقائع التي هزت المنطقة، أقدم الضحايا على تقديم شكايات إلى مصالح الدر الملكي، علما أن المتهم كان يحمل رفقته سلاحا أبيض، وهو ما كاد أن يتسبب في جريمة قتل السيدة التي كانت رفقة أبنائها، وأثناء إيقافه، قامت المصالح نفسها بمقابلته مع الضحايا، حيث تعرفوا عليه فضلا عن أبنائهم.

وأثناء المناقشة، نفى المتهم المنسوب إليه واعترف أنه كان مخمورا، كما يعتبر من ذوي السوابق القضائية، حيث سبق أن أدين بنفس التهمة خلال السنوات المنصرمة، بـ3 سنوات حبسا نافذا، مما جعل النيابة العامة تطلب تشديد العقوبة.

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