أزيد من 20 ألف مشارك بمؤتمر “العدالة والتنمية” وهذه نسبة الشباب والنساء

أخبارنا المغربية :الرباط

قال “جامع المعتصم” رئيس المؤتمر الوطني الثامن لحزب “العدالة والتنمية”، أن عدد المؤتمرين المشاركين في المؤتمر بلغ 2373 مؤتمرا.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للحزب، فقد أوضح المعتصم، في كلمة له اليوم السبت، خلال أشغال المؤتمر الثامن، أن نسبة الشباب من المؤتمرين، تصل إلى 27 في المائة، فيما بلغت نسبة النساء المؤتمرات 21 في المائة، ويصل مستوى التعليم العالي للمشاركين ما يناهز 77 في المائة.

هذا ويضم جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن، كما صادق عليه المجلس الوطني ثلاث جلسات: الجلسة الأولى بآيات من الذكر الحكيم، وترديد النشيد الوطني، وعرض فيلم مؤسساتي تم إعداده لهذه المناسبة، ثُم كلمة رئيس المؤتمر، وكلمة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، يعقبها تقديم التقرير المالي؛ والمصادقة عليه، ثم تقديم مشروع تعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه، فتقديم مسطرة انتخاب المجلس الوطني؛ ثم مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة.

أما الجلسة الثانية في نفس اليوم فسيتم خلالها تقديم مشروع ورقة توجهات وأولويات المرحلة، وتقديم تقارير الجهات عن أداء الحزب، حيث ستتم المصادقة على مشروع ورقة توجهات وأولويات المرحلة، ثم ينتقل المؤتمرون إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد.