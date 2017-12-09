بنكيران لمؤيدي بقائه على رأس الحزب : لا تضيعوا وقتكم ووقتي .. ولا تفسدوا العرس!

أخبارنا المغربية ـ الرباط

كشف عبد الإله بنكيران أمام المؤتمرين، في كلمة له اليوم السبت بمراكب مولاي عبد الله بالرباط، إنه ربما ارتكب خطأ حين تم التصويت على رفض الولاية الثالثة في المجلس الوطني، مضيفا “ربما كان يجب أن نأتي لنناقش التعديل هنا في المؤتمر”.

و أضاف في رسالة لمؤيدي بقائه على رأس الحزب “لا تضيعوا وقتكم ووقتي ولا تفسدوا العرس”، وتابع قائلا ” توكلوا على الله، مازال عندكم الوقت لاختيار المجلس الوطني والأمانة العامة والأمين العام، اختاروا ما شأتم وقدروا وتوكلوا على الله، وما اخترتم سيكون فيه خير بإذن الله”.

و تابع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ” نحن جسد واحد وذات واحدة ومسار واحد”، مردفا “سنبقى موحدين، وسنبحث على الصواب، ونتعاون على الخير، ونعمل على تصحيح مساراتنا الشخصية حتى نجد الله”.

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