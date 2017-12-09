قُتل عريسها في العمل.. فحضرت الزفاف لوحدها

قررت امرأة أمريكية المضي قدماً في تنظيم حفل زفافها والتقاط صور تذكارية، على الرغم من مقتل خطيبها الذي يعمل كشرطي قبل موعد الزفاف في حادثة إطلاق نار.

وكان كولين روز (29 عاماً) وهو ضابط في شرطة وايني، قد أصيب بعيار ناري، أثناء استجواب أحد راكبي الدراجات بالقرب من الحرم الجامعي، وتوفي متأثراً بجراحه بعد يوم من الحادثة، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

إلا أن نيكي سالغوت، قررت أن لا تدع ما حدث، يمنعها من إقامة حفل الزفاف، حيث ارتدت ثوبها الأبيض، ووضعت المكياج، وصففت شعرها، وكأنها على وشك أن تُزف لعريسها، ثم قامت بالتقاط صور الزفاف لوحدها، بحسب موقع إنسايدر إيدشن.

وقالت نيكي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “خسارتي لخطيبي لن تدمرني، وأنا لا أزال قوية كما عهدتموني، فالضربة التي لا تقتلك، ستجعلك أقوى بالتأكيد”.

وكانت نيكي قد حصلت على عدد من الصور لخطيبها الراحل وهو يحمل العلم الأمريكي، بالإضافة إلى قبعة الشرطة التي كان يرتديها، وتضيف عن هذه التجربة “هذه الصور لا تزال تظهر بوضوح الألم التي خلفته الحادثة، لكنني لا أزال قادرة على الضحك والابتسام. أشعر بالامتنان للحصول على هذه الصور، والتعبير بكلمة شكراً قد لا تكفي، لكن هذا كل ما أملك”.

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