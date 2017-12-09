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عاجل بالصور... اصطدام عنيف بين شاحنتين وهذه هي الحصيلة عاجل بالصور... اصطدام عنيف بين شاحنتين وهذه هي الحصيلة
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عاجل بالصور… اصطدام عنيف بين شاحنتين وهذه هي الحصيلة

المصدر:  | 9 ديسمبر 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

ذكرت مصادر ل”أخبارنا” أن حادثة سير خطيرة وقعت صباح اليوم السبت بجبال ألمسيد أغبالة اقليم بني ملال ، حيث وقع  اصطدام عنيف بين شاحنتين أدى إلى إصابة  شخصين بجروح خطيرة تم نقلهما إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، فيما توفي رجل بالحادثة متأثرا بجروح بليغة أصيب بها في مختلف جسده.

وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي ، وأجروا المعاينة اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة  ولتحديد المسؤوليات.

جدير بالذكر أن جهة بني ملال عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث السير مخلفا قتلى وجرحى في أغلبها.

 

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