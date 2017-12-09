عاجل بالصور… اصطدام عنيف بين شاحنتين وهذه هي الحصيلة
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
ذكرت مصادر ل”أخبارنا” أن حادثة سير خطيرة وقعت صباح اليوم السبت بجبال ألمسيد أغبالة اقليم بني ملال ، حيث وقع اصطدام عنيف بين شاحنتين أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة تم نقلهما إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، فيما توفي رجل بالحادثة متأثرا بجروح بليغة أصيب بها في مختلف جسده.
وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي ، وأجروا المعاينة اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة ولتحديد المسؤوليات.
جدير بالذكر أن جهة بني ملال عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث السير مخلفا قتلى وجرحى في أغلبها.
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