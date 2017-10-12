بوليف يطالب بفتح تحقيق حول انخفاض نسبة النجاح في امتحانات السياقة عند حضور اللجان المركزية

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي

نشر محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل تدوينة غريبة عن امتحان تعليم السياقة حيث نشر معطيات تدعوى من كاتب الدول فتح تحقيق، فيما يتسائل هذا الأخير عن نسبة النجاح بكل من الفقيه بنصالح وقصبة تادلة التي انخفضت بها نسبة النجاح بحضور لجنة مركزية من 99 في المئة إلى 40 منها مايطرح السؤال كيف تمرهذه العملية.

وهذا ماجاء في تدوينة بوليف التي نشرها عبر صحفته :

حرصا على الإشراف الميداني الشخصي على امتحانات تعليم السياقة، السيد كاتب الدولة يزور قصبة تادلة والفقيه بنصالح…والنتائج صادمة!!!!

فعوض معدل نجاح يفوق 99 في المائة بقصبة تادلة، لم تتعد هذه النسبة 60 في المائة بحضور اللجنة المركزية…

وبالنسبة للفقيه بنصالح، الرقم انتقل من اكثر من 97 في المائة الى اقل من 40 في المائة!!!!

الكل مساءل!!!

الادارة!

مدارس التعليم!!!

المدربون!!!

والشباب المتدربون…

والضحايا …هو ما نراه على الطرقات!!!!

هل الزجر يكفي؟؟؟

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