حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة وهذا ما وقع

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر مطلعة ل”أخبارنا” أن حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل من مساء اليوم الخميس بشارع الرباط بحي الهدى ببني ملال ، حيث وقع اصطدام عنيف بين سيارة للنقل المدرسي وبين سيارة خفيفة خلف خسائر مادية كبيرة في الأخيرة ، ونتج عنه اصابات خفيفة ولا تدعو للقلق ، إذ لحسن الحظ أن سائق النقل المدرسي حاول تفادى السيارة وصعد الى الرصيف بسيارته وجنب وقوع فاجعة.

هذا وحلت بعين المكان سيارة للاسعاف وشرطة الحوادث ، حيث أجريت المعاينة اللازمة على الحادثة لتحديد المسؤوليات.

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