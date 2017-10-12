ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة وهذا ما وقع
مقالاث مشابهة
حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة وهذا ما وقع حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة...
حجز الاف الهواتف النقالة بقيمة أربعة ملايين درهم بالمعبر الحدودي الكركارات حجز الاف الهواتف النقالة بقيمة أربعة ملايين درهم...
حريق مهول يندلع بمحل لغسل السيارات بأكادير حريق مهول يندلع بمحل لغسل السيارات بأكادير

حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة وهذا ما وقع

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | حوادث |

800960thumbnail-php-file-1507831499-picsay-1-428180437800960.png

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر مطلعة ل”أخبارنا” أن حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل من مساء اليوم الخميس بشارع الرباط بحي الهدى ببني ملال ، حيث وقع اصطدام عنيف بين سيارة للنقل المدرسي وبين سيارة خفيفة خلف خسائر مادية كبيرة في الأخيرة ، ونتج عنه اصابات خفيفة ولا تدعو للقلق ، إذ لحسن الحظ أن سائق النقل المدرسي حاول تفادى السيارة وصعد الى الرصيف بسيارته وجنب وقوع فاجعة.

هذا وحلت بعين المكان سيارة للاسعاف وشرطة الحوادث ، حيث أجريت المعاينة اللازمة على الحادثة لتحديد المسؤوليات.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة وهذا ما وقع”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب