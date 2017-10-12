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حجز الاف الهواتف النقالة بقيمة أربعة ملايين درهم بالمعبر الحدودي الكركارات

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | حوادث |

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تمكنت مصالح الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي الكركارات باقليم أوسرد، أمس الأربعاء، خلال عملياتها التفتيشية الروتينية، من حجز 8300 هاتف نقال جديد من مختلف الأنواع، والني قدرت قيمتها المالية الاجمالية بأربعة ملايين درهم.

وأفاد بلاغ للمصالح الجمركية بالداخلة، أن هذه المحجوزات ضبطت مخبأة على متن حافلة شحن مرقمة بموريتانيا، وذلك بعد مرورها من جهاز السكانير ووصولها إلى منطقة التفتيش الخاصة بالبضائع المستوردة، حيث أخضعت الحافلة لتفتيش دقيق، اثرها تم العثور بداخلها على الهواتف المحجوزة غير مصرح بها .

وأوضح ذات المصدر أنه تم تحرير محضر في الموضوع في انتظار تسوية القضية، أو إحالة الملف على العدالة للفصل فيه طبقا للقانون.

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