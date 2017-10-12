فيدرالية الدواجن توضح حقيقة رفض الاتحاد الأوربي لاستيراد الدجاج المغربي

نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب أن يكون تقرير الخبرة الذي أنجزه خبراء أوربيون، في شهر مارس الفارط، لتقييم نظام المراقبة الصحية المعتمدة والمتعلقة بسلامة منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا، قد نص على قرار يخص تصدير منتجات قطاع الدواجن إلى الاتحاد الأوربي.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أنه خلافا لما نشرته بعض الصحف المغربية، فإن التقرير “لم ينص في أي وقت من الأوقات على قرار يخص تصدير منتجاتنا إلى الاتحاد الأوربي، حيث أنه في حالة رفضها ما كان للاتحاد الأوربي أن يقوم بخبرة ثانية خلال الفترة المتراوحة بين 11 و18 شتنبر 2017، ولا أن يبرمج بعثة ثالثة في شهر دجنبر المقبل”.

وأشارت إلى أن إجراء تقييم نظام المراقبة الصحية المتصلة بسلامة منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا والمزمع تصديرها إلى الاتحاد الأوربي، “جاء بمبادرة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبطلب من مهنيي قطاع الدواجن، وذلك لفتح آفاق تصدير لحوم الدواجن المعالجة حراريا نحو بلدان الاتحاد الأوربي”.

وذكرت الفيدرالية في بلاغها، بتوقيعها لعقدتي برنامج مع الحكومة المغربية بهدف تأهيل جميع حلقات سلسلة الإنتاج خاصة تلك التي تعرف عجزا ظاهرا، وذلك من خلال العمل على إنشاء مجازر صناعية للدواجن وتحويل “الرياشات” إلى وحدات مجازر القرب المخصصة لتزويد الأسر بالدجاج، وذلك وفق دفتر التحملات المعتمد بين وزارتي الفلاحة والداخلية.

وتابعت أن “قطاع الدواجن اعتمد نهجا تنمويا إيجابيا إلى حد كبير، ولا تزال هناك بطبيعة الحال حاجة إلى تنمية جزء كبير من هذا القطاع”، مبرزة أن هذه المقاربة، تندرج في إطار منطق يهدف إلى تسهيل التصدير خاصة بالنسبة لوحدات الإنتاج التي تعتمد على التتبع الصحي والقوانين الجاري بها العمل.

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