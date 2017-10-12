هذا ما قاله العثماني بخصوص تنقل الجمهور المغربي لمساندة “الأسود” بأبيدجان

أعلن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتسهيل انتقال مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أبيدجان، حيث سيخوض أسود الأطلس المباراة الأخيرة برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ونوه السيد العثماني، في كلمة خلال المجلس الحكومي، بالأداء الجيد للمنتخب الوطني على إثر انتصاره في مباراته الأخيرة وانتزاعه صدارة المجموعة الثالثة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، متمنيا لأسود الأطلس مزيدا من التألق.

وكان المنتخب المغربي قد انتزع صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على نظيره الغابوني بثلاثة أهداف للاشيء مساء السبت الماضي بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنتظر أسود الأطلس ( 9 نقط ) مباراة حاسمة أمام كوت ديفوار (8 نقط) في ال11 من نونبر المقبل.

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