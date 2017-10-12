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خطير…”مايسة” تتقدم بشكاية ضد مجهول وتقول :”هددني و قال ليا ” بعدي على سيدنا “

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | مجتمع |

 

أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة

نشرت المدونة ” الفيسبوكية ” مايسة سلامة ناجي  ” تدوينة جديدة عبر صفحتها على الفيسبوك، أكدت من خلالها أنها وضعت شكاية لدى وكيل الملك ضد شخص مجهول هددها عبر رسالة تضمنت عبارات نابية ، رسالة نعرضها كما كتبتها مايسة حرفيا، و هذا ما جاء فيها :

“وضعت شكاية لدى وكيل الملك عن التهديد الذي وصلني أمسا برسالة مليئة بالكلام النابي يفتتحها مجهول ب “بعدي على سيدنا”! بعد ساعة من نشر ما قال عيوش حرفيا – الذي كلفه الملك بالوساطة مع معتقلي الريف – أن هناك جهات ترفض حل الأزمة. و صفحتي مُلئت عن آخرها بحسابات السب والشتم، أشخاص لا يقرؤون ما أكتب ولا يعرفون حتى من يكون عيوش فقط مسلطون بأمر ما. ما قديتوش على عيوش قديتو علييا أنا؟

يالها من إساءة للملكية أن تتعامل جهات مع مواطنين مسالمين بهذه البلطجة المقرفة باسم الدفاع عن الملك والاستقرار.. أي أمن واستقرار إن كان الشعب خائفا عازفا ينتظر فرصة للنفاذ بجلده والهجرة. يالها من نكسة للعهد الجديد وديمقراطيته وحرية التعبير التي تغنيت بها أمام انفصاليي الداخل حين سافرت إلى العيون وقلت لهم أنهم لازالوا يعيشون صدى سنوات الرصاص وأنه عهد ولى ومضى وتلك أمة قد خلت. وتغنيت بها في منابر دولية من البي بي سي إلى الحرة إلى مواقع عربية وقلت لهم أننا عازمون في المغرب على محو الفساد بنشر الوعي لا بتقليد احتجاجات باقي دول “الربيع العربي”.. يالها من تحشيمة سيشمت في الأعداء اليوم وأنا أشتكي للشرطة المغربية بلطجة العياشة. مؤسف يا بلدي – مايسة”

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