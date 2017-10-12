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مثير..كولونيل معروف يقفز من نافدة شقة بأكادير خوفا من الفضيحة بعد ليلة ماجنة رفقة فتاة

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية : أحمد الهيلالي

علمت “أخبارنا المغربية” من مصادر جد مطلعة أن كولونيل معروف بالأقاليم الجنوبية تعرض لكسور خطيرة بعد أن رمى بنفسه من نافدة الشقة التي يكتريها بأكادير.

وحسب مصادر “أخبارنا المغربية” ،فقد كان الكولونيل رفقة فتاة يقضيان ليلة ماجنة بأحد الشقق السكنية بمدينة أكادير قبل أن يتفاجأ بسماع طرقات على باب الشقة لمجهولين وظن أنهم من الشرطة وتفاديا للفضيحة قام بالقفز من نافذة الشقة ليسقط على الأرض ويصاب بكسور نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية فيما تم إيداع الفتاة التي كانت معه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معها حول الحادث وملابساته.

هذا وأضافت مصادرنا أنه تقرر إخضاع الكولونيل لعملية جراحية بالمستشفى العسكري المتواجد بالمدينة نظرا لخطورة وضعه الصحي.

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