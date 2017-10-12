طالب بآسفي يدخل مستشفى الأمراض العقلية في ظروف غامضة بعد فضحه لتجاوزات التعليم العالي أمام “حصاد”

أخبارنا المغربية :عادل النويتي

كشفت مصادر صحفية أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، وقف على عدد من الاختلالات والخروقات، خاصة بمدرسة المهندسين “اينسا” بعدما فضح أحد الطلبة المسمى “ج.ط” ما تعيشه المدرسة من أوضاع مزرية ومشاكل عديدة، وذلك في حضور كل من رئيس الجامعة ومدير المدرسة المذكورة، هذين الأخيرين اللذين لم يرقهما ما صرح به الطالب، حيث تم ايداعه بعدها بمركز الأمراض العقلية لعدة أيام في ظروف غامضة.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد وقف الوزير حصاد على جملة من الاختلالات الخطيرة عند زيارته في نفس اليوم للكلية متعددة التخصصات بآسفي، بعدما أطلعه الأساتذة العاملين بها على الارتجالية التي يعرفها تدبير الكلية من خلال اقصاء بعضهم واسناد موادهم لأساتذة عرضيين على حساب ميزانية الدولة، واغلاق تكوين الماستر بالكلية، والتلاعب في نقاط الطلبة وغيرها من الممارسات البعيدة عن القوانين والأعراف الجامعية المتعامل بها.

وعلى خلفية ذلك، انتفض رئيس جامعة القاضي عياض في وجه الأساتذة ووصفهم بالمشاغبين والغير المتخلقين، وأن بيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي مجرد “تخربيق”، مؤكدا أمام الملأ أنه المسؤول الوحيد عن الجامعة.

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