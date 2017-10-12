البحث عن قاصر غادرت منزل عائلتها بعد تعرضها للاغتصاب في مديونة .. وهذا عدد المعتقلين حتى الآن

أخبارنا المغربية – متابعة

قدمت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمديونة أمام النيابة العامة المختصة، أمس الأربعاء (11 أكتوبر 2017)، أربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في هتك عرض فتاة قاصر بالعنف وتوثيق ذلك في مقطع فيديو.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهم باستدراج الضحية التي تبلغ من العمر 15 سنة إلى منزل مهجور كائنة بمنطقة قروية بمحيط مديونة، حيث جرى تعريضها لهتك العرض بالعنف وتوثيق هذه الأفعال الإجرامية في شريط فيديو.

للإشارة فإن الأبحاث لا زالت جارية من قبل مصالح الأمن لتحديد مكان تواجد الضحية، التي تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بعدما غادرت مسكن عائلتها منذ تعرضها لهذا الفعل الإجرامي.

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