مشروع المقطع الطرقي امرزكان تيشكا سيعاد إطلاقه قريبا

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

بحسب ما نشره على صفحته الشخصية بالفايسبوك، أعلن عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قرب إعادة إطلاق أشغال مشروع المقطع الطرقي امرزكان مرتفع تيشكا، والذي أقدمت الوزارة على إلغاء الصفقة مع الشركة الحاصلة عليها في وقت سابق، وذلك على إثر التأخر الكبير في الأشغال والراجع حسب عمارة دائما لأسباب داخلية…

عمارة قام بزيارة تفقدية للطريق الوطنية رقم 9 في المحور الرابط بين مدينتي ورزازات ومراكش، وأوضح أن المقطع الطرقي المذكور يمتد على طول 54،5 كيلومتر بكلفة ستقارب 50 مليار سنتيم، مؤكدا أن فتح الأظرفة المتعلقة بأشغال المشروع سيتم فتحه في الأيام القادمة في إطار طلب عروض جديد.

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