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“الفـاف” لن تفاوض الزاكي لتدريب الخضر وتختار مدربا محليا

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | رياضة |

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أخبارنا المغربية – نورالدين ثلاج

 

قطع القائمون على اتحاد الكرة بالجزائر الشك باليقين، ونفوا بشكل غير مباشر الأخبار التي تم تداولها قبل أيام بخصوص رغبة الجزائريين التعاقد مع الإطار الوطني بادو الزاكي، للإشراف على العارضة الفنية للخضر، بعد قرار إقالة لوكاس ألكاراز، من منصبه، وذلك في أعقاب اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد الأربعاء 11 أكتوبر.

 

وحسب مصادر إعلامية جزائرية، فإن “الفاف” استقر على خيار المدرب المحلي جمال بلماضي لخلافة ألكاراز، إذ اتفق أعضاء الاتحادية على ضرورة إقناعه بقيادة للمنتخب، وهو ما يدحض بشكل قاطع الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلامية مغربية بقرب تعاقد “الفاف” مع بادو الزاكي.

 

كما أشارت التقارير إلى أن مدرب اتحاد الحراش السابق بوعلام شارف، هو من سيتولى قيادة الخضر في مباراتهم أمام منتخب نيجيريا المقررة يوم 10 نونبر المقبل.

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