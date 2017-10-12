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حصريا لـ “أخبارنا”: لديب، الزعيمي و أبا تراب يحضرون مفاجأة كبيرة بمشاركة الفنانة الكبيرة “OUM” (الفيديو)

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | فن و ثقافة |

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أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة

تكريسا لثقافة التضامن، سيكون الجمهور المغربي عموما، و البيضاوي على وجه التحديد، مدعوة بقوة لمتابعة العرض ما قبل الأول لمسرحية ” مولا الحيط ” لفرقة ” آرتليلي “، و التي ستعرض يوم 20 أكتوبر المقبل باستوديو الفنون الحية بمدينة الدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء.

هذا العرض المسرحي الجديد، والذي سيجمع بين ثلة من أبرز نجوم الشاشة والمسرح ، من قبيل السعدية لديب، مريم الزعيمي و عادل أبا تراب ، بمشاركة الفنانة الكبيرة ” أوم ” و إخراج محمد الحر، سيخصص ريعه لفائدة جمعية ” أصدقاء الشريط الوردي “، و هي جمعية جاد و فاعلة ، تهتم بشكل كبير بمرضى سرطان الثدي.

الزعيمي ، لديب و أبا تراب ، دعوا الجمهوري البيضاوي إلى الحضور بكثافة لمشاهدة هذا العرض المسرحي الجديد، من جهة لدعم هذه الفئة من النساء اللواتي يعانين في صمت ، و اللائي سيحضرن هذا العرض ، و من جهة ثانية لمشاهدة عرض مسرح راق جدا ، تتعرفون زوارنا الأفاضل على تفاصيله من خلال هذا الحوار ( الفيديو )


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