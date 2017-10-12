عاجل… قائدة شجاعة تقود حملة واسعة تشارك فيها القوات العمومية لتحرير الملك العمومي ببني ملال

أخبارنا المغربية – جمال مايس

كباقي المدن المغربية التي ظهرت فيها قائدات بالزي العسكري شمرن على سواعدهن وتقدن حملات لتحرير الملك العمومي ، شنت السلطات المحلية ببني ملال قبل قليل حملة واسعة ضد احتلال الملك العمومي تقودها قائدة الملحقة الأولى ويشارك فيها قياد باقي الملحقات واعوان السلطة والقوات المساعدة وقوات الأمن ، حيث شوهدت هذه القوات وهي تحرر شارع محمد الخامس الرئيسي ، وتطلب من أصحاب المحلات والمقاهي احترام الملك العمومي وإخلاء الرصيف.

وكان الفيسبوكيين قد طالبوا في عدة منشورات بضرورة محاربة ظاهرة الاحتلال الفاحش للرصيف من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية ، كما نددت جمعية حقوقية بعدم احترام قانون الولوجيات بشوارع بني ملال.

يشار أن قائدة الملحقة الأولى من خيرة قياد بني ملال ومعروفة بصرامتها وبخدمتها للمواطن وبتواجدها الدائم داخل مقاطعتها ، عكس بعض الملحقات التي يعاني فيها المواطن وأصبحت تسكنها الأشباح بسبب الغياب الدائم لرؤسائها.

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