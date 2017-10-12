هذه آخر مستجدات تعرض تلميذ للإغتصاب بتارودانت

أخبارنا المغربية ـ أحمد الهيلالي

على إثر تداول مجموعة من المواقع الإخبارية لخبر تعرض احد التلاميذ بمدرسة العهد الجديد بأيت إيعزة بتارودانت لإعتداء جنسي، بادرت المديرية الإقليمية بتارودانت وبتنسيق مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، إلى زيارة المؤسسة المعنية، وإجراء بحث في الموضوع.

ولم يثبت لها ما يفيد كون فضاء المؤسسة مسرحا لاعتداء جنسي، غير أن غياب الطفل المفترض حال دون استكمال البحث وقطع الشك باليقين في الموضوع، وفق بلاغ صادر عن المديرية الإقليمية.

وفي اطار تتبعها للوضعية بالمؤسسة المعنية توصلت المديرية بنسخة من إشهاد مصادق عليه لإحدى النساء تتهم فيه المدير بالتحرش بها دون تحديد لا الزمان ولا المكان المفترض للتحرش ولا كيفيته وتجلياته، ودرءا لكل استغلال معيب وابتزاز اداري، أحالت المديرية الاقليمية الاشهاد على السلطات القضائية لإجراء البحث واتخاذ ما يلزم في الموضوع.

و في اطار اليقظة والمتابعة ، وقفت المديرية الإقليمية مساء يوم الاربعاء 11 اكتوبر2017، على خبر نشر فيديو بشبكة الانترنت يصور التلميذ المفترض يجيب على اسئلة مستجوبته وكاشفة لوجهه، وبناء عليه ودفاعا على فضاء المؤسسة ومرتفقيها من تلميذات وتلاميذ، ستعمل المديرية الاقليمية على عرض هذا الفيديو على السلطات القضائية قصد البحث والتحري في ظروف تصويره ومحتوياته.

و تابعت المديرية أنها “واذ تطلع الراي العام على حقائق وحيثيات هذا الموضوع، فإنها لن تدخر جهدا للدفاع عن مكونات المنظومة التربوية، كما انها لن تتسامح ولن تتساهل مع كل من سولت له نفسه الدوس على براءة وكرامة التلميذات والتلاميذ والتشهير بالأشخاص او تسجيلهم خلسة ونشر صورهم خارج الضوابط القانونية”.

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