وفاة شخص إثر إصابته بنوبة قلبية في جلسة خمرية رفقة فتاتين قاصرتين

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

لقي شخص مصرعه يوم أمس الأربعاء بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجأة خلال جلسة خمرية رفقة صديقيه وفتاتين قاصرتين وسط غابة “بوخريص”بأولاد تايمة.

وحسب مصدر أمني لموقع “أخبارنا المغربية” فقد كان الهالك المعروف ب”الكرام” يحتسي الخمر داخل الغابة السالفة الذكر رفقة رفاقه (فتاتين وشابين) قبل أن يحس بدوار شديد وغثيان ناتج عن إكثاره من المشروبات الكحولية؛وهو ما دفع أصدقائه إلى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بأولاد تايمة عبر سيارة أجرة صغيرة؛غير أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

وفور علمها بالحادث هرعت السلطات الأمنية إلى عين المكان حيث جرى إعتقال الشابين والفتاتين القاصرتين إضافة إلى سائق سيارة الأجرة ووضعهم تحت تذابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم في النازلة وكشف كل حيثيات وظروف الحادث؛فيما جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة لتحديد أسباب الوفاة.

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