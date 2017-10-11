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بالفيديو : فالكاو يتورط بفضيحة تلاعب في نتيجة مباراة بيرو و كولمبيا و الصحافة التشيلية تنتفض

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | رياضة |

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أثار الكولومبي راداميل فالكاو، الجدل في مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، اليوم الأربعاء، التي انتهت بالتعادل 1-1، في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا .

 

ورصدت الكاميرات، تورط راداميل فالكاو مهاجم منتخب كولومبيا، فيما وصفته الصحف التشيلية بالفضيحة، فيما يبدو أنه طلب من لاعبي منتخب البيرو اللعب بهدوء حتى تنتهي المباراة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي الذي يسمح لهما بالعبور معا نحو مونديال روسيا.

 

وتأهل منتخب كولومبيا بهذا التعادل مباشرة إلى كأس العالم، فيما حافظ منتخب بيرو على آماله بخوض ملحق مع نيوزيلندا على بطاقة الصعود للمونديال، بينما فشلت تشيلي في التواجد بالمحفل العالمي بعد الخسارة أمام البرازيل بثلاثية نظيفة.

 

وبلغت منتخبات البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا النهائيات بشكل مباشر، فيما تلعب بيرو لقاء الملحق.

 

 

وأبدت الصحف التشيلية غضبها من الواقعة، حيث أكدت تقارير محلية أن الاتحاد التشيلي ينوي رفع شكوى عاجلة للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إعادة مباراة المنتخبين الكولومبي والبيروفي تحقيقا لمبدأ اللعب النظيف.

 

بينما تساءلت الصحف العالمية حول طبيعة حديث فالكاو الذي أثار الجدل في المباراة التي أقيمت في العاصمة البيروفية ليما.

 

 

 

 


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