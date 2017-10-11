ياسين شاكير يصدر أحمق فيديو كليب بالمغرب وهذه تفاصيله

أخبارنا المغربية – أحمد الهلالي

بعد طول إنتظار أطلق الفنان المغربي الشاب ياسين شاكير فيديو كليب لجمهوره العريض تحت عنوان “يا طبيب القلب” والذي يحمل بين طياته عدة دلالات ورسائل عالجها في قالب فني جد فريد من نوعه وذلك بالإعتماد على تقنيات جد متطورة في تصويره تحت قيادة المخرج الشاب ابن مدينة أكادير “جبران”. وصور هذا الفيديو كليب بطريقة فنية هزلية شارك في تشخيص أدواره التي دارت بمكان يوحي بالعمق والبعد الإفريقي مجموعة من الشباب والفكاهيين الصاعدين مثل “أنس مشاتي” .

وبإستحضار العمق الإفريقي في هذا العمل الفني المتميز يكون الفنان “ياسين شاكير”قد إنخرط ضمن التوجهات والسياسة المولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي إنفتح على إفريقيا بإعتبارها غنية بموروثها الثقافي والتاريخي والذي يستوجب إستثماره والإنكباب عليه وربط الماضي بالحاضر من أجل بناء المستقبل حتى على المستوى الفني والموسيقي وهو الأمر الذي فطن له الفنان “ياسين شاكير” وسعى لتحقيقه وبلورته على أرض الواقع من خلال إطلاقه لهذا الإنتاج الفني ذو الأبعاد المغربية الإفريقية؛وعدم إجترار الأفكار السابقة والمستهلكة.

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