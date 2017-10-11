“خدام الدولة” يتحسسون رؤوسهم بعد إقدام لفتيت على إحصاء امتيازاتهم

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شرع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في إحصاء امتيازات “خدام الدولة”، حيث بداء رجال السلطة يتحسسون رؤوسهم .

و توصل عمّال عدد كبير من العمالات بمذكرة من وزير الداخلية تطالبهم بضرورة مراسلة الوزارة بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة وميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها.

و وفق صحيفة المساء، فقد كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.

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