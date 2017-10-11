ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > إقتصاد > “خدام الدولة” يتحسسون رؤوسهم بعد إقدام لفتيت على إحصاء امتيازاتهم
مقالاث مشابهة
كارثة...السيناريو الوحيد لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس كارثة...السيناريو الوحيد لإنقاذ صندوق تقاعد...
منظمة منظمة "أوبك" ترفع توقعاتها لطلب الذهب الأسود
اتفاقيتان تجمعان وزارتي الفلاحة في المغرب وروسيا اتفاقيتان تجمعان وزارتي الفلاحة في المغرب وروسيا

“خدام الدولة” يتحسسون رؤوسهم بعد إقدام لفتيت على إحصاء امتيازاتهم

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | إقتصاد |

800723thumbnail-php-file-laftit-674932594800723.png

أخبارنا المغربية 

شرع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في إحصاء امتيازات “خدام الدولة”، حيث بداء رجال السلطة يتحسسون رؤوسهم .

و توصل عمّال عدد كبير من العمالات بمذكرة من وزير الداخلية تطالبهم بضرورة مراسلة الوزارة بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة وميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها.

و وفق صحيفة المساء، فقد كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل ““خدام الدولة” يتحسسون رؤوسهم بعد إقدام لفتيت على إحصاء امتيازاتهم”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب