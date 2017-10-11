محترف مغربي يتراجع عن الإعتزال و يطلب الإعتذار من رونار

اخبارنا المغربية : هدى جميعي

طلب لاعب ريال بيتيس، المغربي زهير فضال ، الاعتذار من المدرب هيرفي رونار .

و أكد فضال في تغريدة على موقع التواصل ” تويتر “، انه اتخذ قرارا متسرعا باعتزال اللعب دوليا موضحا أنه رهن شارة المدرب .

و قرر فضال سابقا اعتزال اللعب دوليا و ذلك بعد خلاف مع المدرب الفرنسي .

و يقدم فضال حضورا قويا بداية الموسم مع ريال بيتيس حيث شارك في 6 مباريات في الليغا و سجل هدفين .

يذكر ان المنتخب المغربي يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم و يكفيه التعادل في الجولة الاخيرة امام ساح العاج للتأهل الى المونديال .

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