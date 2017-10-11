الشيخ الفيزازي: هذه هي الجهات التي تقف وراء “حنان” و دوافعها !
اخبارنا المغربية : متابعة
في خرجة اعلامية جديدة، قال الشيخ محمد الفيزازي، أن جهات معينة ذات إيديلوجية معينة هي التي تقف وراء الفتاة حنان، التي اتهمته بالزواج بها من دون عقد .
السلفي السابق اكد في تصريح اعلامي أن هاته الجهات تدعم حنان و توجهها و تلقنها ما تقول و تفعل ، معتبرا ان هذا الامر قبيح للغاية و يمس بالوطن ، حسب تعبيره.
و اوضح المتحدث أن الجهات التي تقف وراء ذلك و تعاديه بسبب مواقفه الصارمة هم الإنفصاليون في الريف و الصحراء ، مبرزا أن سجالات قوية و حادة تجري بينهم.
الفيزازي قال بأن هؤلاء الإنفصاليين يعادونه لأنه يدافع عن إمارة المؤمنين و المؤسسة الملكية و الدين الإسلامي السني.
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